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【新闻调查】——以公众的名义

公益诉讼案件

集团诉讼案件征募与登记

案件主题： 渤海湾蓬莱19-3油气田环境侵权损害赔偿案     已登记：168
发布日期： 2011年8月8日 ------------ 结束日期：2012年8月8日
案情摘要： 2011年6月，渤海湾蓬莱19-3油气田发生漏油事件。已使周围海域840平方公里的1类水质海水目前下降到了劣4类，截止8月14日漏油仍为被有效控... 　【详情】
承办机构： 中国公益诉讼网/北京市资略律师事务所
征募对象： 因渤海湾蓬莱19-3油气田漏油事件遭受损失的扇贝养殖户。
委托条件： 1、委托人应当是认为自己遭受渤海湾蓬莱19-3油气田漏油污染的养殖户；
2、委托人应持有合法的养殖许可证；更多>>
登记方式： 电话：010-51278721 　邮箱：pilorg@163.com
重要提示： 1、协助委托人先行寻求行政机关处理。事件影响大、证据收集难度大，通过行政机关调查、调解，有助于快速解决...更多>>
案件主题： 达芬奇天价家具"洋品牌"身份被指造假事件
发布日期： 2011年8月8日 ------------ 结束日期：2012年8月8日
案情摘要： 2011年7月10日，央视《每周质量报告》播出《达芬奇天价家具“洋品牌”身份被指造假》，据了解达芬奇公司销售的这些天价家具，并不像它们宣称的那样是100%意大利生产的...【详情】
承办机构： 中国公益诉讼网---北京市资略律师事务所
征募对象： 曾经购买达芬奇家具以及希望依法维权的消费者。
委托条件： 1、主体适格，招募对象须对案件有原告主体资格；
2、有购买达芬奇家具的相关证明
登记方式：
联系方式： 电话：010-51278721 　邮箱：pilorg@163.com
重要提示：  
案件主题： 紫鑫药业（002118）涉嫌虚假陈述民事赔偿案
发布日期： 2011年8月19日 ------------ 结束日期：2012年8月19日
案情摘要： 2011年8月16日《自导自演上下游客户 紫鑫药业炮制惊天骗局》的文章，曝光紫鑫药业（002118）的人参产业存在“自买自卖”甚至虚假交易的嫌疑。文中提及《上海证券报》... 【详情】
承办机构： 中国公益诉讼网---北京市资略律师事务所
征募对象： 自2011年8月17日“紫鑫药业”（002118）停牌之日起，尚未卖出“紫鑫药业”股份的投资者。
委托条件： 1、委托人应当持有本人深市股票交易账户证明；
2、委托人持有的股票交易账户上买入的“紫鑫药业”（002118）股份尚未卖出。
登记方式： 电话：010-51278721 　邮箱：pilorg@163.com
重要提示：   【详情】

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  • A、迈出制度破冰第一步，取得了历史性的突破；
  • B、规定过于保守，诉讼主体范围需要明确、扩大；
  • C、积极赞同，至于哪些组织事宜提起公益诉讼，可以再实践中慢慢完善；
    

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