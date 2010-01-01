|案件主题：
|渤海湾蓬莱19-3油气田环境侵权损害赔偿案 已登记：168人
|发布日期：
|2011年8月8日 ------------ 结束日期：2012年8月8日
|案情摘要：
|2011年6月，渤海湾蓬莱19-3油气田发生漏油事件。已使周围海域840平方公里的1类水质海水目前下降到了劣4类，截止8月14日漏油仍为被有效控... 【详情】
|承办机构：
|中国公益诉讼网/北京市资略律师事务所
|征募对象：
|因渤海湾蓬莱19-3油气田漏油事件遭受损失的扇贝养殖户。
|委托条件：
|1、委托人应当是认为自己遭受渤海湾蓬莱19-3油气田漏油污染的养殖户；
2、委托人应持有合法的养殖许可证；更多>>
|登记方式：
|电话：010-51278721 邮箱：pilorg@163.com
|重要提示：
|1、协助委托人先行寻求行政机关处理。事件影响大、证据收集难度大，通过行政机关调查、调解，有助于快速解决...更多>>
|案件主题：
|达芬奇天价家具"洋品牌"身份被指造假事件
|发布日期：
|2011年8月8日 ------------ 结束日期：2012年8月8日
|案情摘要：
|2011年7月10日，央视《每周质量报告》播出《达芬奇天价家具“洋品牌”身份被指造假》，据了解达芬奇公司销售的这些天价家具，并不像它们宣称的那样是100%意大利生产的...【详情】
|承办机构：
|中国公益诉讼网---北京市资略律师事务所
|征募对象：
|曾经购买达芬奇家具以及希望依法维权的消费者。
|委托条件：
|1、主体适格，招募对象须对案件有原告主体资格；
2、有购买达芬奇家具的相关证明
|登记方式：
|联系方式：
|电话：010-51278721 邮箱：pilorg@163.com
|重要提示：
|案件主题：
|紫鑫药业（002118）涉嫌虚假陈述民事赔偿案
|发布日期：
|2011年8月19日 ------------ 结束日期：2012年8月19日
|案情摘要：
|2011年8月16日《自导自演上下游客户 紫鑫药业炮制惊天骗局》的文章，曝光紫鑫药业（002118）的人参产业存在“自买自卖”甚至虚假交易的嫌疑。文中提及《上海证券报》... 【详情】
|承办机构：
|中国公益诉讼网---北京市资略律师事务所
|征募对象：
|自2011年8月17日“紫鑫药业”（002118）停牌之日起，尚未卖出“紫鑫药业”股份的投资者。
|委托条件：
|1、委托人应当持有本人深市股票交易账户证明；
2、委托人持有的股票交易账户上买入的“紫鑫药业”（002118）股份尚未卖出。
|登记方式：
|电话：010-51278721 邮箱：pilorg@163.com
|重要提示：
|【详情】